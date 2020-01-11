: Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar sıfırın altında

11.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:17

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Kars'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Iğdır

Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Tuzluca ilçesine bağlı köylerde, kar kalınlığı bazı evlerin çatısına kadar uzanırken cadde ve sokakların yollarını ulaşıma kapattı.

Etkili olan soğuk havadan dolayı da çatılarda buz sarkıtları oluşurken bazı çay ve dereler de kısmen dondu.

Köylerde yaşayan çiftçiler bir yandan soğuk havayla mücadele ederken bir yandan da hayvanlarını beslemek için sürüleri açık alanlara çıkarıyor.

Kaynak: AA

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