Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.
ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden bölge genelinde kuvvetli, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri