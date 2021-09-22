Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor - Haberler
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden bölge genelinde kuvvetli, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor - Haberler
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