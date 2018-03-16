Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kar Yağışı Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Yağışlarla birlikte sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı bölgede, rüzgarın güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, Tunceli'de 4, Erzurum'da 1, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 14, Tunceli'de 13, Erzincan ve Ağrı'da 8, Kars ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 5 derece olacak.

Kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları Sarıkamış'ta 59, Palandöken'de 85 ve Yalnızçam'da 12 santimetre kaydedildi.