Son dakika haber... Doğu Anadolu Bölgesinde çocuk nüfusu dikkat çekiyor
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Son dakika haber... Doğu Anadolu Bölgesinde çocuk nüfusu dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı çocuk nüfus oranlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı çocuk nüfus oranlarını açıkladı. Açıklamada Türkiye'de çocuk nüfus oranında Doğu Anadolu Bölgesinde yükseliş dikkat çekiyor. En fazla çocuk nüfusa sahip olan 3. il Ağrı olurken; Erzurum, Iğdır ve Kars da yüksek çocuk nüfusuyla dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı çocuk nüfus oranlarını açıkladı. Açıklamada 83 milyon 614 bin 362 kişinin yaşadığı Türkiye'de çocuk sayısının 22 milyon 750 bin 657 olduğu belirtildi.

Çocuklar nüfusun yarısını oluşturuyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki verilere göre Türkiye'de çocuk nüfusunun nüfusa oranla en fazla olduğu il ise Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 42,8 ile Şırnak ve yüzde 40,9 ile Ağrı izledi.

Doğu Anadolu yüksek çocuk nüfuslu bölge

TÜİK tarafından açıklanan haritada ise Doğu Anadolu Bölgesindeki şehirlerin tamamına yakını yüksek çocuk nüfuslu kentler olarak görülüyor. Bu şehirlerin başında yüzde 40,9'u çocuk olan Ağrı gelirken; Erzurum, Iğdır ve Kars da çocuk nüfusuyla dikkat çeken kentler durumunda. Bölgede bulunan diğer il Ardahan ise düşük çocuk nüfuslu kentler arasında yer aldı.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç ilin ise yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli olduğu belirtildi. - ERZURUM

Son dakika haber... Doğu Anadolu Bölgesinde çocuk nüfusu dikkat çekiyor
Son dakika haber... Doğu Anadolu Bölgesinde çocuk nüfusu dikkat çekiyor
Son dakika haber... Doğu Anadolu Bölgesinde çocuk nüfusu dikkat çekiyor
Son dakika haber... Doğu Anadolu Bölgesinde çocuk nüfusu dikkat çekiyor
Son dakika haber... Doğu Anadolu Bölgesinde çocuk nüfusu dikkat çekiyor
Son dakika haber... Doğu Anadolu Bölgesinde çocuk nüfusu dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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