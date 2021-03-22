Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için fırtına uyarısı
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için fırtına uyarısı

22.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:05
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için fırtına uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın fırtına etkili olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın fırtına etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yarın Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Açıklamada, rüzgarın güneyden kuvvetli ve fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin öngörüldüğü ve çarşamba günü etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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