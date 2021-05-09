Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için şiddetli fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için şiddetli fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için şiddetli fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren 5 ilde etkili olacak rüzgar, zaman zaman fırtınaya dönüşecek.

Saatteki hızı 50 ila 70 kilometre arasında olması beklenen fırtına, zaman zaman saatte 80-90 kilometre hıza ulaşacak.

Vatandaşların ve yetkililerin kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Meteoroloji'den 10 il için zirai don uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için zirai don uyarısı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Aleyna Tilki Burcu Biricik Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cyle Larin Arda Turan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için şiddetli fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:19:00. #1.14#

title