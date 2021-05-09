Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için şiddetli fırtına uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren 5 ilde etkili olacak rüzgar, zaman zaman fırtınaya dönüşecek.

Saatteki hızı 50 ila 70 kilometre arasında olması beklenen fırtına, zaman zaman saatte 80-90 kilometre hıza ulaşacak.

Vatandaşların ve yetkililerin kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu