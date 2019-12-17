Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun sis uyarısı
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Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun sis uyarısı

Meteoroloji tarafından Malatya, Elazığ ve Bingöl'ün de yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi için 3 gün boyunca yoğun sis beklendiğini belirtilerek, araç sürücüleri ile vatandaşlar uyarıldı.

17.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:01
Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun sis uyarısı

Meteoroloji tarafından , ve Bingöl'ün de yer aldığı için 3 gün boyunca yoğun sis beklendiğini belirtilerek, araç sürücüleri ile vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji tarafından yapılan uyarı açıklamasında, "Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.


Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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