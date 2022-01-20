Doğu Anadolu Bölgesi için çığ, buzlanma ve don uyarısı - Haberler
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Doğu Anadolu Bölgesi için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için çığ, buzlanma ve don uyarısı
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışının ardından çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışının ardından çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 15, Erzurum ile Kars'ta 13, Ağrı ile Erzincan'da 10, Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 7, Tunceli'de 5 ve Erzincan ile Iğdır'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Tunceli, Ardahan, Iğdır, Güncel, Haber

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