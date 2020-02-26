Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'na doğru

26.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:10

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleri ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 5-6 Mart 2020'de düzenlenecek olan Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF'20) öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Atatürk Üniversetesi Kültür Merkezi Mavi Salonda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik başkanlığında yapılan toplantıya, fuarın paydaşları olan ilgili fakültelerin dekanları, yardımcıları ile fakülte sekreterleri ve akademisyenler katıldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, programın Recep Tayip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapılacağını ve 2 gün süreceğini aktardı.

Lise öğrencilerinin de kongreye ilgi göstereceğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz tüm birimleriyle 2 gün boyunca DAKAF'ta olacak. Çalışma arkadaşlarımızın görev dağılımını yaklaşık 10 kalemde belirledik. Tüm arkadaşlarımızın kongrede üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğine eminim. Ev sahibi olarak, stantların kurulması, etkinliklerin organize edilmesi, ışıklandırma, ses gibi eksikliklerin giderilmesi adına pazartesi gününden itibaren kongre alanında olacağız. 300'den fazla standın yer alacağı kongreye katılımın yüksek olmasını bekliyoruz."

Kongrede öğrenciler için stant, söyleşi, B2B, proje pazarı, mülakat odaları, iş kulübü ve öz geçmiş teslimi gibi etkinlikler yer alacak.

Etkinliğin ayrıca internet sitesi, sosyal medya, yazılı ve basılı materyaller, radyo ve televizyonlar aracılığıyla da tanıtımı sağlanacak.

Kaynak: AA