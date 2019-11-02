Doğu Anadolu beyaza büründü

02.11.2019 15:10

Yağmur, kar, fırtına..Kış kapıyı Doğu Anadolu bölgesinde çaldı, birçok il beyaza büründü.Aşkale'de etkili olan soğuk havanın ardından kar yağışı kendini gösterdi. Sabah dışarı çıkanlar kar sürpriziyle karşılaştı.Yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.8 ayı kış olan Kars'ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler tamamen beyaza büründü.Sarıkamış ilçesinde de manzara aynıydı.Termometreler sıfırın altında 2 dereceyi gösterdi.Ağrı'da ise çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı.Hayvanlarıyla birlikte zor anlar yaşayan çobanlar, kar yağışını kayıt altına aldı.Sivas kara yolu da karla kaplandı.Sakaltutan Geçidinde ulaşım güçlükle sağlandı.Kar yağışı Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Zigana Geçidi'nde de etkili oldu.İş makineleriyle tezmilik çalışmaları yapıldı.Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler zor anlar yaşadı. Yollar kayganlaşınca kazalar kaçınılmaz oldu.Yağışı fırsata çeviren bir grup genç de kar altında horon oynadı.

(İHA)

Kaynak: İHA