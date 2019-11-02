Doğu Anadolu beyaza büründü

02.11.2019 11:50

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve yağmur Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars ve Tunceli'de hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum ve Kars kent merkezlerinin yanı sıra Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı ve bazı sürücülere de yollarda zor anlar yaşatan kar, Erzurum kent merkezi genelini beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 7 santimetre ölçüldüğü kentte büyükşehir belediyesi ve Karayolları ekipleri ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Vatandaşlar, erken gelen kar yağışı sonrası oluşan güzel manzarada fotoğraf çektirdi.

"Kar beklenenden erken geldi"

Üniversite öğrencisi Hasan Velibeldüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının beklenenden erken gerçekleştiğini belirterek, "Erzurum'un kar ve soğuğu bilindiği gibi meşhur. Kar yağışının olması çok da şaşırtmadı. Sabaha kar ile bembeyaz uyandık. Hafta sonu olması dolayısıyla karın tadını çıkaracağız." dedi.

Taksi sürücüsü Aziz Ateş, sabah uyandığında kenti beyazlar içinde gördüğünü anlatarak, "Bir saat içinde 10 santimetre kar yağdı. Bu Erzurum'un ilk karı, bu vesileyle doğunun da ilk karı yağdı. İşte Erzurum bu."ifadesini kullandı.

Kars

Kars'ta dün etkili olan sağanak yerini bugün sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Sabah işe gitmeye çalışan vatandaşları hazırlıksız yakalayan kar yağışı sırasında bazı sürücüler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.



Vatandaşların yanı sıra kar yağışı yaban hayatı da etkiledi.

Vatandaşlardan Mehmet Yıldırım, Kars'ta kasım ayının kar yağışının habercisi olduğunu belirterek, "Kasım ayı geldiğinde Kars'a kar da geliyor. Biz alıştık kışlıklarımızı giyiyoruz artık havalar soğuk." diye konuştu.

Sabah kar yağışıyla güne uyandıklarını anlatan Adem Alp ise "Sabah uyandığımızda şaşkınlık içerisindeydik. Arabam karla kaplandı, onu temizledim." dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi de yağış sonrası kar kalınlığı 6, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 10 santimetre olarak ölçüldü.



Kar yağışı ile sarıçam ormanları ve ağaçlar kartpostallık manzara oluşturdu, lastikçilerde ise yoğunluk yaşandı.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan mevsimin ilk karı sebebiyle Munzur Dağları'nın zirvesi beyaza büründü.

Ovacık ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışı sonrası ilçenin kuzeyinde bulunan ve yüksekliği yer yer 3 bin metreyi aşan Munzur Dağları'nın zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Munzur Dağları'nın karlı görüntüsüyle alçak kesimlerde görülen sonbahar renkleri bütünleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.

İlçe sakinlerinden Ahmet Eren, kar yağışı sonrası havaların iyice soğuduğunu belirterek, "Sabah uyandığımızda Munzur Dağları'na kar yağdığını gördük. Geçen yıl bu zamanlar yine dağlara kar yağmıştı ve birkaç hafta sonra da ilçe tamamen beyaza bürünmüştü. Havalar artık soğudu, sobalarımızı kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ağrı

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Ağrı'da, yüksek kesimler ve bazı köylerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Balık Gölü çevresi, Ortayokuş köyü ile Aladağlarda etkili olan kar yağışı kırsal bölgeleri beyaz örtüyle kapladı.

Sabahın erken saatlerine etkisini artıran ve köylerde yer yer 10 santimetre kalınlığı bulan kar nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ile ağaçlar karla kaplandı.

Ortayokuş köyünde yaşayan vatandaşlardan Yusuf Bulut, köylerinin dağlık alanda olduğunu ve ilk kar yağışının burada başladığını kaydederek, "Kar yağışı saat 07.00'de başladı ve devam ediyor. Yaklaşık 10 santim kalınlığında kar var. Zorlu geçecek bir kış mevsimini bekliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Eleşkirt ilçesinde bulunan ve karla kaplanan 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nda ise güzel görüntüler oluştu.



Iğdır



Doğu Anadolu'nun en sıcak iklimine sahip ili olarak bilinen Iğdır'da ise yağmur etkili oldu.



Geceden başlayıp sabaha kadar etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimli bölgelerde ise kar yağışına dönüştü.



Kentin güneyindeki Aras Dağları ve bu dağların eteklerindeki köyler, etkili olan yağış sonrası karla kaplandı.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda beklediği bildirildi.



Ardahan



Ardahan'da kar yükseklerde dün başlayan kar yağışı, gece geç saatlere kadar etkisini sürdürdü.



Kenti çevreleyen tepeler beyaza bürünürken, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof kara yolunu kullanacak olan sürücüler tedbir amaçlı uyarıldı.



Yetkililer, kar yağışının şimdilik ulaşımı aksatmadığını ancak olumsuzluğa karşı tedbirli olunması gerektiği kaydetti.

Kaynak: AA