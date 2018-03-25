Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'ni (DAF), üç günde yakın şehirler ile Azerbaycan ve İran'dan toplam 600 bin kişi ziyaret etti.

MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen festivalde, sıra geceleri yapıldı, mehteran takımı konser verdi, halk oyunları gösterileri sunuldu, misafirlere sürpriz hediyeler verildi, markalar büyük indirimler sağladı.

Erzurum'u uluslararası boyutta tanıtmak ve turizm potansiyelini yükseltmek amacıyla ilk kez düzenlenen festivalde, kentteki tarihi yerler ve yöresel ürünler de tanıtıldı.

MGN Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, festivalle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İranlıların yoğun talebinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van'ın çok daha fazla İranlıyı misafir ettiğini belirten Süer, "2016 ve 2017 Türkiye için çok zor bir yıl oldu. Biz de dedik ki toplumumuzun moral ve motivasyonunu sağlamak için organizasyon yapalım." diye konuştu.

Süer, organizasyonun yerel nitelikte kalmamasını, gerek çevre illeri gerekse de çevre ülkeleri içinde barındıran sosyal bir etkinlik olması yönünde düşüncelerinin olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

"Bu etkinlikte 160 markamız yüzde 70'e varan indirimler yaptı. Yarışmalar yapıldı, İranlı sanatçılar konser verdi, sürpriz hediyeler dağıttık. Tam bir sosyal etkinlik oldu. Yurt dışından gelen bütün ziyaretçilerimize ikramlarda bulunduk ve bunu yaklaşık 2 ay önce Tahran turizm fuarında başlattık. Oradaki turizm acenteleri ile bir anlaşma yaptık. Onlara dedik ki 'Erzurum'a getirdiğiniz tüm ziyaretçi ve misafirlerin, İranlı turistlerin yemeklerini biz karşılayalım.' Anadolu'nun en büyük alışveriş merkezi içindeki parkta, gelen bütün yabancı ziyaretçilerin çocuklarını misafir ettik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda gördük ki 3 gün içinde birincisini düzenlediğimiz Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'nde 600 bin ziyaretçi ağırladık. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz."

Organizasyonun Erzurum dışında bölgeye de ciddi katma değer sağladığını ifade eden Süer, "Birincisini düzenlediğimiz Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'ne yaklaşık 50 bin İranlı, 20 bin Azeri misafirimiz katıldı. 600 binlik bu çekim gücü, önümüzdeki sene ikincisini düzenleyeceğimiz DAF festivalinde inanıyorum ki bir ya da bir buçuk milyon insan ağırlayacak." dedi.