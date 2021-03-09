Doğu Akdeniz: Yunanistan'a göre 'Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı'
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BBC

Doğu Akdeniz: Yunanistan'a göre 'Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı'

09.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:15

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinde yaşanan "enerji haritası" sorununun çözüldüğünü söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinde yaşanan "enerji haritası" sorununun çözüldüğünü söyledi. Dendias, "Mısır'ın yayımladığı yeni haritaya göre, teknik düzeydeki bu konunun kapandığına inanıyoruz" dedi.

Yunanistan, Mısır'ın yayımladığı enerji haritasında gösterilen ve 28. Meridyen'in doğusuna sarkan EGY-MED-W18 nolu parselin iki ülkenin deniz yetki alanlarının belirlenmesini öngören anlaşmaya aykırı olduğunu açıklamıştı.

Mısır'ın diplomatik kaynaklarına dayandırılan haber ve yorumlarda da, "Mısır'ın Türkiye ile müzakerelere başlama niyeti olmadığı" öne sürüldü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır'la deniz yetki alanlarının belirlenmesini öngören müzakerelerin başlatılabileceğini açıklaması sonrası Yunanistan Mısır ile temasa geçmiş ve Türkiye ile Mısır'ın kıtasahanlıklarının kesiştiği EGY-MED-W18 no'lu parselin enlem ve boylamları hakkında bilgi istemişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi telefonla aramış ve Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kahire'ye gideceğini açıklamıştı.

Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşma ise Ağustos ayında imzalanmıştı.

Yunanistan: Türkiye'nin yanıtını beklemeye devam ediyoruz

Öte yandan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 62. turunun Atina'da yapılması için Yunanistan'ın 3 ve 5 Mart tarihlerini önerdiği ancak bu tarihlerin geçmesine rağmen Ankara'nın hala bir cevap vermediği açıklandı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, "Ankara, Atina'nın davetine henüz bir yanıt vermedi. Beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Peloni, istikşafi görüşmelerin 62. turunun Atina'da, 22 Mart'taki Avrupa Birliği zirvesi öncesi yapılması için diplomatik temasların sürdüğünü söyledi.

Doğu Akdeniz: Yunanistan'a göre 'Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı'
BBC
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