Doğu Akdeniz turunçgil ihracatında zirvede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doğu Akdeniz turunçgil ihracatında zirvede

12.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:03
Doğu Akdeniz turunçgil ihracatında zirvede

Türkiye'nin turunçgil ihracatının yüzde 71'inin gerçekleştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'dan geçen yıl 661 milyon 787 bin dolarlık turunçgil dış satımı yapıldı.

Türkiye'nin turunçgil ihracatının yüzde 71'inin gerçekleştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'dan geçen yıl 661 milyon 787 bin dolarlık turunçgil dış satımı yapıldı.

"Türkiye'nin meyve deposu" olarak anılan ve verimli topraklarında birçok ürünün yetiştiği Doğu Akdeniz kentleri, turunçgil üretimi ve ihracatında da önemli rol oynuyor.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye 933 milyon dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın yüzde 71'i Mersin, Hatay ve Adana'dan yapıldı.

Söz konusu 3 ilden geçen yıl gerçekleştirilen turunçgil ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 661 milyon 787 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl Mersin'den 389 milyon 447 bin, Hatay'dan 193 milyon 353 bin ve Adana'dan 78 milyon 985 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi.

"Turunçgil üretim ve ihracatını Doğu Akdeniz sırtlıyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Mersin, Hatay ve Adana'dan geçen yıl önemli miktarda narenciye ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Turunçgilin ülke ekonomisine katkısının artarak devam ettiğini dile getiren Kaçmaz, yapacakları çalışmalarla 2021'de bu ihracat rakamını da artıracaklarına inandıklarını aktardı.

Kaçmaz, Doğu Akdeniz'in turunçgil ihracatını sırtladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin, Hatay ve Adana'yı 'Türkiye'nin meyve deposu' olarak adlandırıyoruz. Elverişli iklim özelliklerinden dolayı Akdeniz'de birçok ürünün yetiştiğini görüyoruz. Bu da ihracata olumlu katkı sağlıyor. Turunçgil üretim ve ihracatını Doğu Akdeniz sırtlıyor. Mersin, Hatay ve Adana bu ihracatta ilk 3'te bulunuyor. 2021'deki çalışmalarımız hız kesmeden sürecek ve ihracatımızı her geçen yıl artırmaya devam edeceğiz."

Kaçmaz, söz konusu 3 ili ihracatta Trabzon ve Şırnak'ın takip ettiği bilgisini vererek, "Bu illerimizden Trabzon, Rusya'ya yapılan ihracatta sınır kapısı görevi görmesinden dolayı, Şırnak da Irak'a sınır kapısı olmasından dolayı sıralamada yer alıyor." ifadesini kullandı.

En fazla turunçgil ihraç eden kentler

Geçen yıl ve önceki yıl en fazla turunçgil ihracatı gerçekleştiren 5 kent şöyle:

İller2019 ihracatı (dolar)2020 ihracatı (dolar)Değişim (yüzde)
Mersin320.157.867389.447.69622
Hatay194.685.236193.353.747-1
Adana70.121.61778.985.59913
Trabzon61.338.32375.328.91323
Şırnak 13.673.95260.537.069343

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mike Pence Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Demet Akalın Eser Yenenler Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Mesut Bakkal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Akdeniz turunçgil ihracatında zirvede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 11:06:51. #1.15#
title