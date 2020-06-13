Doğu Akdeniz, Türkiye'nin turunçgil ihracatını "sırtlıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğu Akdeniz, Türkiye'nin turunçgil ihracatını "sırtlıyor"

Türkiye'nin turunçgil ihracatının yüzde 77,5'inin gerçekleştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'dan ocak-mayıs döneminde 253 milyon 501 bin dolarlık dış satım yapıldı.

13.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:53

Türkiye'nin turunçgil ihracatının yüzde 77,5'inin gerçekleştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'dan ocak-mayıs döneminde 253 milyon 501 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Barındırdığı Çukurova ve Amik Ovası gibi verimli topraklarında birçok ürünün yetiştirilebildiği Doğu Akdeniz, narenciye üretimi ve ihracatında da önemli yere sahip.

Elverişli iklim şartlarıyla Türkiye'nin "meyve deposu" olarak anılan Mersin, Hatay ve Adana'dan, ocak-mayıs döneminde yapılan turunçgil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,6 artarak 253 milyon 501 bin dolara ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde, Türkiye'nin 326 milyon 748 bin dolarlık ihracatının da yüzde 77,5'i söz konusu 3 il tarafından yapıldı.

Bu dönemde Mersin'den 145 milyon 600 bin, Hatay'dan 78 milyon 770 bin ve Adana'dan 29 milyon 131 bin dolarlık turunçgil dış satımı gerçekleştirildi.

"Üretimin fazla olması ihracata da olumlu yönde katkı sunuyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'in narenciye üretiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Kaçmaz, turunçgilin hem iç piyasadaki tüketimi hem de ihracatla ülkeye kazandırdığı döviz açısından stratejik bir ürün olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu 3 ilimizde üretimin fazla olması ihracata da olumlu yönde katkı sunuyor. Mersin, Hatay ve Adana'nın üretimi ve ihracatı sırtlaması çok doğal çünkü burada iklim şartları dolayısıyla üretim yoğun yapılıyor. Bu işin üretimini ve ihracatını sırtlayan Mersin, Hatay ve Adana'dır. Son yıllarda iç ve dış pazarda turunçgile talebin artması, üretim alanlarının artmasına da vesile olmaktadır. Diğer Akdeniz illerinde de üretim var ama bu bölge daha ön planda."

Ocak-mayıs döneminde en fazla turunçgil ihraç eden 6 kent şöyle:

İller 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde)

Mersin 102.929.075 145.600.004 41

Hatay 71.094.857 78.770.319 11

Adana 21.537.859 29.131.301 35

Trabzon 20.144.743 20.490.213 2

Antalya 9.415.898 16.885.742 79

Doğu Akdeniz, Türkiye'nin turunçgil ihracatını 'sırtlıyor'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor Haber
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Çaldığı televizyonla yolcu minibüsüne bindi! O anlar kamerada
Çaldığı televizyonla yolcu minibüsüne bindi! O anlar kamerada
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit...
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Dünyada artış sürerken bizdeki vakaları sıfırlamak kolay değil
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Dünyada artış sürerken bizdeki vakaları sıfırlamak kolay değil
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Fuat Oktay Halife Hafter Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Metin Oktay Bülent Uygun Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Instagram Kayserispor
Şu an buradasınız: Doğu Akdeniz, Türkiye'nin turunçgil ihracatını "sırtlıyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 12:01:28. #1.15#
title