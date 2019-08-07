Doğu Akdeniz krizi: Kıbrıs, Yunanistan, ABD ve İsrail'den enerji işbirliğini genişletme kararı

07.08.2019 19:27

Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal kaynak arama krizinin yaşandığı dönemde bir araya gelen Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enerji alanında işbirliğini artırma mesajı verdi.

Dört ülke temsilcilerinin Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüştüğü sırada Türk sondaj gemisi Yavuz da Kuzey Kıbrıs açıklarında ilk sondaja başladı. Euronews.com'da Görüntüle