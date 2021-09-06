Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) Bilgisayar Alımı İhale İlanı
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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) Bilgisayar Alımı İhale İlanı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) Bilgisayar Alımı İhale İlanı
Habermetre - Haberler | Toplum

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar Alımı, herkese açık ihale usülü ile yapılacak olup, İhale İlan Metni aşağıdaki linkte verilmiştir.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar Alımı, herkese açık ihale usülü ile yapılacak olup, İhale İlan Metni aşağıdaki linkte verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. İhale İlan Metnini Görmek için TIKLAYINIZ

Kaynak: Habermetre

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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) Bilgisayar Alımı İhale İlanı - Haberler
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