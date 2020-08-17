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Doğu Akdeniz'in üzüm cennetinde "bağ bozumu" heyecanı

Üzüm üretimiyle adından söz ettiren Hatay'ın Hassa ilçesinde lezzeti ve kalitesiyle damakta ayrı bir tat bırakan meyvenin hasadına başlandı.

Doğu Akdeniz'in üzüm cennetinde
17.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:18

Üzüm üretimiyle adından söz ettiren Hatay'ın Hassa ilçesinde lezzeti ve kalitesiyle damakta ayrı bir tat bırakan meyvenin hasadına başlandı.

Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 8 çeşit ürünün yetiştirildiği Hassa'da, üzümlerin toplanması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Sabahın erken saatinden itibaren genellikle kadın işçiler tarafından toplanan üzümler, sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getirilip, araçlara yüklenerek satışa gönderiliyor.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine, dört yanı üzüm bağlarıyla dolu ilçede üreticilerin meşakkatli hasat sezonunun başladığını söyledi.

Hassanın üzüm üretiminde ilçe bazında Türkiye genelinde Manisa Alaşehir'in ardından ikinci sırada yer aldığını belirten Şahiner, ilçenin adının bu ürünle anıldığını kaydetti.

Üzümleri yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderdiklerini ifade eden Şahiner, şöyle devam etti:

"İnşallah bu yıl da bereketli güzel bir hasat yaparız. Şu ana kadar verim güzel gözüküyor. Fiyat da kilogramı ortalama 2 liradan gidiyor. 50 bin dekarlık alandan yaklaşık 120 bin ton ürün bekliyoruz. Günlük ortalama bin ton civarında üzüm hasat ediliyorsa bunun 300 tonu ihracata, geriye kalanı ise yurt içi piyasasında dağılıyor. Yani yüzde 25-30 civarında ihracatımız oluyor. İklimimiz güzel olunca üretilen üzüm de kaliteli oluyor."

Yaklaşık 50 yıldır üzüm üreticiliği yapan Ökkeş Duran da fiyatlardan duyduğu memnuniyeti diler getirdi.

Üzüm hasadının yaklaşık 2,5 ay sürdüğünü aktaran Duran,"Dedem ve babamın ardından üçüncü kuşak olarak üzüm yetiştiriyorum. Ürettiğimiz üzümler Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Üzümümüzün tüm bakımını kendimiz yapıyoruz. İyi bakınca da ürünümüz çok kaliteli çıkıyor." dedi.

Üretici Hidayet Teke ise Hassa'da üretilen üzümlerin kendine has tadı ve aroması olması dolayısıyla çok tercih edildiğini kaydetti.

Üzüm yetiştiriciliğinin meşakkatli bir iş olduğunu aktaran Teke, alınan verim ve oluşan fiyat sayesinde tüm yorgunluklarını unuttuklarını söyledi.

Kaynak: AA

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