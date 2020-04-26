"Doğu Akdeniz'in üretim üssü"nde Kovid-19 sürecinde de çarklar dönüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Doğu Akdeniz'in üretim üssü"nde Kovid-19 sürecinde de çarklar dönüyor - Haberler
Hacı Sabancı, Türkiye, Adana, OSB, Güncel, Haber

"Doğu Akdeniz'in üretim üssü"nde Kovid-19 sürecinde de çarklar dönüyor

Türkiye'nin önemli organize sanayi bölgelerinden Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli tüm tedbirler alınarak ülke ekonomisine katkı için çarklar dönmeye devam ediyor.

26.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:10

Türkiye'nin önemli organize sanayi bölgelerinden Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli tüm tedbirler alınarak ülke ekonomisine katkı için çarklar dönmeye devam ediyor.

Çeşitli sektörlerden 487 sanayicinin faaliyet gösterdiği Adana Hacı Sabancı OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Zor dönemlerde ülke ekonomisine katkı için sanayideki çarkların dönmesi gerektiğini ifade eden Sütcü, bu kapsamda Adana OSB'de "korumanı al istihdama devam et" sloganıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye genelinde 320'ye yakın organize sanayi bölgesi bulunduğunu aktaran Sütcü, Adana OSB'nin hem ekonomik veriler hem de fiziki büyüklük bakımından bunlar içerisinde ilk 6 arasında yer aldığını belirtti.

Sütcü, Adana'nın 2 milyar dolar olan ihracatının 1,2 milyar dolarının OSB'deki üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın hemen her yerine satış yapıldığını vurguladı.

İstihdam 40 bin civarında

Adana OSB'de yaklaşık 35-40 bin arasında çalışan olduğunu, Kovid-19 sürecinde de çarkların aralıksız dönmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Sütcü, şöyle devam etti:

"Tüm dünya, Avrupa salgından etkilendi. Adana dış satımının yüzde 60'ını buradaki ihracatçılar yapıyor. Kovid-19 nedeniyle tüm Avrupa kapandığı için bu ülkelere ihracatı olan bazı sanayicilerimiz üretimi durdurmak zorunda kaldılar ancak Adana OSB şu anda yüzde 75 kapasitede çalışıyor. Bu zorlu süreçte devlet tarafından alınan ekonomik önlemler ve verilen krediler çok önemli. Devlet kimseyi mağdur etmemek için gerekli tedbirleri alıyor."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haberler
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Başkent'te yaşanan 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te yaşanan "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Deniz Seki Hande Yener Rafet El Roman
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk İtalya Ramazan İngiltere
Şu an buradasınız: "Doğu Akdeniz'in üretim üssü"nde Kovid-19 sürecinde de çarklar dönüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 11:45:00. #1.14#
title