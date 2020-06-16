Doğu Akdeniz'in turizm bölgeleri ziyaretçilerini bekliyor
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Doğu Akdeniz'in turizm bölgeleri ziyaretçilerini bekliyor

Mersin, Hatay ve Adana'nın antik kentleri, ören yerleri, müze ve sahilleri, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yeni normalleşme süreciyle kapılarını yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açtı.

Doğu Akdeniz'in turizm bölgeleri ziyaretçilerini bekliyor
16.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:19

Mersin, Hatay ve Adana'nın antik kentleri, ören yerleri, müze ve sahilleri, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yeni normalleşme süreciyle kapılarını yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açtı.

Mersin'de Soli-Pompeiopolis Antik Kenti, Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, Kanlıdivane Antik Kenti ve Adamkayar, Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem ören yeri ve Uzuncaburç Antik Kenti ile Anamur ilçesindeki Anamurium Antik Kenti, normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Kovid-19 tedbirleri uygulanan antik kent ve ören yerlerinde, ziyaretçilerin de belirlenen kurallara uyması için önlem alındı.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'in 321 kilometrelik kıyı şeridinde yaklaşık 550 ören yeri bulunduğunu, bunlardan 55'nin tarihi nitelikleriyle öne çıktığını söyledi.

Öztop, normalleşmeyle buraların ziyarete açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Misafirlerimiz sadece, kum, deniz, güneş değil aynı zamanda tatillerini açık hava müzesi şeklindeki ören yerlerimizle zenginleştirip edindikleri anılarla buradan mutlu ayrılıyorlar. Bu son derece önemli, tarihimizi bilmeliyiz. Bizler de işletmeciler olarak gelen misafirlerimizin özellikle tarihi yerleri de görmelerini istiyoruz."

Hatay'da Titus Tüneli ve Müze Otel, turistleri tarihi yolculuğa çıkarıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Romalılar döneminde sel sularını önlemek için 1000 esire yaptırılan Titus Tüneli, muazzam yapısıyla ziyaretçilerini bekliyor. 1380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle ilgi çeken, esirlerin çekiç ve murç yardımıyla dağı oyarak şekillendirdiği tünel, turistleri tarihi yolculuğa çıkarıyor. M.Ö 300'lü yıllarda yapımına başlanan Titus Tüneli, doğadaki büyüleyici mimarisiyle normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Yaklaşık 10 yıl önce bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan Helenistik dönemden İslamiyet dönemine kadar 5 katmana ait eserlerin yer aldığı Müze Otel de yerli ve yabancı turistlere, "tarih yolculuğu"nda konaklama ve gezi imkanı sunuyor.

Turizm Derneği Başkanı Hakan Boyacı, Hatay'ın turizm potansiyeli açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kentin doğası, gastronomisi, tarihi ve kardeşten öte yaşantısıyla bölgede ve dünyada önemli bir değer olduğunu vurgulayan Boyacı, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'da, binlerce yıllık tarihi kalıntılar bulunmakta. Roma döneminde yapılan Titus Tüneli konumu ve muazzam yapısıyla gezi ve tarih tutkunlarının mutlaka görmesi gereken bir yer. Aynı anda tarih, doğa ve gastronomiyi tatmak için herkesi kentimize bekliyoruz." diye konuştu.

Adana'da Anavarza Antik Kenti, müze ve sahil bandı öne çıkıyor

Adana'da, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı dönemlerine ait kültür izlerini taşıyan ve tarihte "Yenilmezler Şehri" adıyla tanınan Anavarza Antik Kenti, yolunun yanı sıra görkemli kapısı ve surlarıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Kentte, Adana Arkeoloji Müzesi, Karataş ve Yumurtalık ilçesinde sahil bandındaki oteller de yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, bölgedeki bütün işletmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun olarak düzenlendiğini söyledi.

Bölgenin, kültür, inanç ve deniz turizmini barındırdığını belirten Zaimoğlu, "Mersin'in Anamur ilçesinden Hatay'ın Samandağ ilçesine kadar tüm sahillerimiz deniz turizmine hitap edecek şekilde. Kültür turizmine baktığımız zaman da birçok medeniyetin bir arada yaşadığı bir bölge. Geçmişten gelen son derece önemli tarihi kültürel eserlerimiz var. Bunların her biri ayrı bir öneme sahip." dedi.

Ziyaretçiler için her türlü hazırlığı yaptıklarını anlatan Zaimoğlu, şunları kaydetti:

"Yerli turistlerimizi tatil bölgemize bekliyoruz. Son derece güvenli bir şekilde tatillerini geçirebilirler. Çukurova, pandemi döneminde vatandaşlarımız kurallara uyarak tatillerini en güzel en güvenli şekilde geçirebileceği bir bölge. Tedbirlerimizi bütün işletmeler olarak alıyoruz. Vatandaşlarımız da kurallara uyarak gönül rahatlığıyla tesis ve işletmelerimizde tatillerini geçirebilirler."

Kaynak: AA

Manşet

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