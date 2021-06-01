"Doğu Akdeniz'in incisi" Mersin'in plajları turizm sezonuna hazırlanıyor
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"Doğu Akdeniz'in incisi" Mersin'in plajları turizm sezonuna hazırlanıyor

'Doğu Akdeniz'in incisi' Mersin'in plajları turizm sezonuna hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridi ve eşsiz doğa güzellikleriyle "Doğu Akdeniz'in incisi" olarak nitelendirilen Mersin'de, turizm sezonunda tatilcileri ağırlayacak plajlar için yaz sezonu hazırlıkları başladı.

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridi ve eşsiz doğa güzellikleriyle "Doğu Akdeniz'in incisi" olarak nitelendirilen Mersin'de, turizm sezonunda tatilcileri ağırlayacak plajlar için yaz sezonu hazırlıkları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm AŞ tarafından işletilen 9 plajda başlatılan çalışmada, şezlonglar, şemsiyeler, engelli rampaları ve kafeler tatilciler için özenle hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ön planda tutularak hazırlık yapılan plajlarda, "sosyal mesafeli adalar" oluşturuluyor.

Ekiplerin, 2'şer şezlong ve bir şemsiye yerleştirdiği alanların çevresi dezenfekte ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Denizkızı Turizm AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, yeni sezona "yenilenmiş" bir şekilde başlayacaklarını belirtti.

Mavi bayraklı plaj sayısını 3'e çıkarmayı başardıklarını kaydeden Yıldız, "Vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği tuvaletlerin sayılarını artırdık. Bakımlarını yapıyoruz. Daha düzenli ve temiz bir hale getiriyoruz. Duşlarımızı ve soyunma kabinlerimizi de yenileyip sayılarını artırdık. Onların da düzenli olarak steril kalmalarını sağlıyoruz. Vatandaşları Türkiye'nin birincisi, Akdeniz'in incisi Mersin'imize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

'Doğu Akdeniz'in incisi' Mersin'in plajları turizm sezonuna hazırlanıyor
'Doğu Akdeniz'in incisi' Mersin'in plajları turizm sezonuna hazırlanıyor
'Doğu Akdeniz'in incisi' Mersin'in plajları turizm sezonuna hazırlanıyor
'Doğu Akdeniz'in incisi' Mersin'in plajları turizm sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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