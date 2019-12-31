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Doğu Akdeniz’in ilk tersanesi için çalışmalar başladı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek tersane yatırımı olmasına karşın, açılan davalar nedeniyle 17 yıldır yapılamayan Taşucu Tersanesi Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

31.12.2019 08:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:00
Doğu Akdeniz’in ilk tersanesi için çalışmalar başladı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek tersane yatırımı olmasına karşın, açılan davalar nedeniyle 17 yıldır yapılamayan Taşucu Tersanesi Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Kaynak: Dunya.com

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