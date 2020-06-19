Doğu Akdeniz için yağış uyarısı Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış bekleniyor.

Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Osmaniye, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA