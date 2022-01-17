Doğu Akdeniz için sağanak ve kar uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Akdeniz için sağanak ve kar uyarısı

Doğu Akdeniz için sağanak ve kar uyarısı
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Hatay ve Osmaniye'de sağanak ve kar beklendiği bildirildi.

OSMANİYE (AA) - Hatay ve Osmaniye'de sağanak ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, Osmaniye'nin doğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeydoğusunda da kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, fırtına, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak

 Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli

 Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak

Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak
AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Osmaniye, Hatay, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title