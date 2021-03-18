Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
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Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

18.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:18
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Hatay'ın kıyı kesimlerinde, Osmaniye'de ve Kahramanmaraş'ın güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Hatay'ın kıyı kesimlerinde, Osmaniye'de ve Kahramanmaraş'ın güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, gece saatlerine kadar Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş il merkezi ile Andırın, Türkoğlu, Pazarcık ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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