Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

15.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:38
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in doğu, Hatay'ın batı ilçelerinde yarın kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) sağanak ve kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışın, rakımı 800 metre ve üzeri yerlerde ise yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don olayı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Merve Dizdar Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Osman Özköylü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:40:47. #1.16#
title