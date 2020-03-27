Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde hafta sonu çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde hafta sonu çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, hafta sonu Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA