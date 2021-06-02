Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Yağışların Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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