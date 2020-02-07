Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
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Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

07.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:26
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren rüzgar kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde batıdan ve yarın saatlerinde de kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınadan kaynaklı oluşabilecek ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
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