Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

05.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:24

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın fırtına beklendiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve diğer risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA