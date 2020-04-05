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Türkiye, Mersin, Adana, Ekonomi

Doğu Akdeniz'den ilk çeyrekte 335 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiren Mersin, Hatay ve Adana, ocak-mart döneminde 335 milyon 352 bin 103 dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,29'luk artışa imza attı.

05.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:12
Doğu Akdeniz'den ilk çeyrekte 335 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiren Mersin, Hatay ve Adana, ocak-mart döneminde 335 milyon 352 bin 103 dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,29'luk artışa imza attı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezleri Mersin, Hatay ve Adana, ocak-mart döneminde yaş meyve sebzede gerçekleştirdiği ihracatla 2020 yılının ilk çeyreğine "hızlı" başladı.

Mersin'den yılın ilk 3 aylık döneminde 174 milyon 403 bin 802 dolarlık ihracat yapıldı. Kentte geçen sene aynı dönemde 129 milyon 34 bin 611 dolarlık ihracat yapılmıştı.

Geçen yıl ocak-mart döneminde 107 milyon 281 bin 952 dolarlık ihracat gerçekleştirilen Hatay'da ise bu yılın aynı döneminde 125 milyon 823 bin 978 dolarlık ihracat yapıldı.

Adana'da da 2020'nin ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyon 785 bin 675 dolar artışla 35 milyon 124 bin 323 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye ihracatına önemli katkı

Doğu Akdeniz'in 3 ili, bu dönemde 335 milyon 352 bin 103 dolarlık yaş meyve sebze ihracatına imza attı.

Mersin, Hatay ve Adana'dan bu yılın ocak-mart döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen senenin aynı döneminde yapılan 267 milyon 655 bin 211 dolarlık dış satıma göre yüzde 25,29 arttı.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı 637 milyon 951 bin 223 dolar olurken, Doğu Akdeniz'in 3 ili bu rakamın yarısından fazlasını gerçekleştirmeyi başardı.

"Üretici ve ihracatçı açısından iyi bir dönem geçirdik"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş meyve sebze sektörünün yılın ilk çeyreğinde iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgınının ilerleyen aylarda sektöre ne gibi zorluklar getireceğini bilemediklerini, önlerinde tahmin edilemeyen bir süreç olduğunu belirten Sin, şunları kaydetti:

"2020'nin ilk çeyreğinde hem üretici hem de ihracatçı açısından iyi bir dönem geçirdik. Bazı istisnalar hariç bölgedeki üreticilerimizin de ihracatçılarımızın da mutlu olacakları bir dönem geride kaldı. Şimdi koronavirüsten etkilenebileceğimiz bir süreç başlıyor. Bundan tüm dünya etkileniyor ama inşallah biz en az kayıpla bu salgın hastalık dönemini geride bırakırız."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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