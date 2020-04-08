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Doğu Akdeniz, Mersin, Hatay, Adana, Ekonomi

Doğu Akdeniz'den hububat ve mamulleri ihracatı ilk çeyrekte yüzde 17,6 arttı

Mersin, Adana ve Hatay, 2020'nin ilk çeyreğinde 208 milyon 779 bin 834 dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri dış satımıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6'lık artışa imza attı.

08.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:10
Doğu Akdeniz'den hububat ve mamulleri ihracatı ilk çeyrekte yüzde 17,6 arttı

Mersin, Adana ve Hatay, 2020'nin ilk çeyreğinde 208 milyon 779 bin 834 dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri dış satımıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6'lık artışa imza attı.

Doğu Akdeniz'deki 3 ilde faaliyet gösteren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçıları, ocak-mart dönemini önemli artışla kapattı.

Geçen yıl ilk çeyrekte 98 milyon 598 bin 640 dolarlık ihracat yapılan Mersin'den bu sene 119 milyon 60 bin 16 dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Adana'dan da geçen sene aynı dönemde yapılan 58 milyon 707 bin 925 dolarlık ihracat, bu yıl 65 milyon 150 bin 577 dolara yükseldi.

Ocak-mart döneminde geçen yıl 20 milyon 163 bin 69 dolarlık dış satım gerçekleştirilen Hatay'da ise bu yılın aynı döneminde 24 milyon 569 bin 241 dolarlık ihracat yapıldı.

Böylece, Doğu Akdeniz'deki 3 ilin toplam ihracatı söz konusu dönemde yüzde 17,6 artışla 177 milyon 469 bin 634 dolardan 208 milyon 779 bin 834 dolara yükseldi.

Mersin, Adana ve Hatay'ın, Türkiye'nin bu dönemde gerçekleştirdiği 1 milyar 810 milyon 585 bin 870 dolarlık ihracat içindeki payı yaklaşık yüzde 11,5 oldu.

"Tarım sektörü Kovid-19 sürecinde daha da önemli bir noktaya geliyor"

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada gıdaya ilişkin taleplerin arttığını söyledi.

Tarımsal üretim merkezi olarak da bölgenin öne çıktığını, bu kapsamda hububat ve mamulleri ihracatının artış kaydettiğini belirten Bilgiç, şöyle konuştu:

"Yöremiz tarımsal üretimin de merkezi olduğu için hububat ve mamullerindeki ihracatımız bu seneye iyi bir başlangıç yapma şansı yakaladı. İhracatçımız ve üreticimiz için sevindiri olan bu durumu yıl sonuna kadar artırarak sürdürmeliyiz. Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde her şey dursa bile insanın gıdaya ve beslenmeye ihtiyacı durmuyor. Tarım sektörü de bu kapsamda daha da önemli bir noktaya geliyor. Bölgeden yapılan ihracat da bunun göstergesi niteliğinde."

Bilgiç, Kovid-19 sürecinde tarımsal üretim yapanlara desteklerin artması çağrısında bulunarak, "Üreticiye destekler artarsa bu ihracata da çok olumlu yansıyacaktır." diye konuştu.

"Tarım sektörü böyle sıkıntılı dönemlerde hep öne geçmiştir"

Türkiye'nin tarımda hem tüm ülkeye yetecek hem de ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Tüm dünya bu sıkıntılı süreçte Kovid-19 ile boğuşurken, dışarıdan bir şeyler alarak vatandaşı besleyemezsiniz. Türkiye'nin toprakları kendi insanını beslemeye de yeter dünyaya birçok ürün ihraç etmeye de yeter. Bu da bizim için ciddi anlamda Türkiye'ye döviz girdisi için bir şanstır. Tarım sektörü böyle sıkıntılı dönemlerde hep öne geçmiştir. İhracatımız inşallah artarak devam eder, yeter ki tüm Türkiye'deki üreticilere gerekli destek verilsin."

Kaynak: AA

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