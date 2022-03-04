Anamur'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Haberler

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Anamur'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Mersin'in Anamur ilçesindeki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

HATAY (AA) - Mersin'in Anamur ilçesindeki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü gereğince Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında yurt genelinde eş zamanlı yapılan tatbikat, ilçedeki okullarda da düzenlendi.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Anamur Ortaokulu'ndaki tatbikata katıldı.

Uyarı ziliyle birlikte Bozdemir, Mercan, öğretmenler ve öğrenciler "çök, kapan, tutun" hareketini yaptı. İkinci uyarı sesiyle birlikte okuldakiler toplanma yerlerine tahliye edildi.

Deprem anı ve tahliye tatbikatı, başarıyla tamamlandı.

Anamur'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Anamur'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Anamur'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Anamur'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Deprem, Adana, Hatay, AFAD, Güncel, Haberler

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