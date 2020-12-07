Doğu Akdeniz'deki cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
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Doğu Akdeniz'deki cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

07.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:52

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cuma saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Mersin'deki cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cuma saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Mersin'deki cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Mersin'de, sokağa çıkma kısıtlamanın sabah 05.00 itibarıyla sona ermesinin ardından cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik yaşandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğinin başladığı kentte, hafta sonu kısıtlama nedeniyle kapalı olan işletmeler tekrar açıldı.

Doğu Akdeniz'deki cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
Doğu Akdeniz'deki cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
Doğu Akdeniz'deki cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
Doğu Akdeniz'deki cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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