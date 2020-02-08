Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Burgazada korvetlerimizden tahliye eğitimi
Haberler » Güncel » Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Burgazada korvetlerimizden tahliye eğitimi - Haber

Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Burgazada korvetlerimizden tahliye eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam eden Yavuz Sondaj Platformu ile helikopter arasında sıhhi tahliye eğitimini icra edildiğini bildirdi.

08.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:11
Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Burgazada korvetlerimizden tahliye eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı 'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam eden Yavuz Sondaj Platformu ile helikopter arasında sıhhi tahliye eğitimini icra edildiğini bildirdi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam eden YAVUZ Sondaj Platformumuz ile ona refakat eden TCG BURGAZADA korvetimiz arasında helikopter ile sıhhi tahliye eğitimi icra edildi."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler