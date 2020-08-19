"Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Serv'e boyun eğmeyeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. 400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve bin 400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisimizin ülkemizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyorum.

Artık sadece üretmek yetmiyor, üretmekle birlikte araştırma ve geliştirmeye de ağırlık vermesi gerekiyor. Bu yatırımla 2 milyon vatandaşımızın enerji ihtiyacını karşılayacağız. Son zamanlarda vaka sayılarında artış gözlense de salgın kontrol altında. Üretime ve yatırıma devam edeceğiz, bizim işimiz muhalefete aldırmadan yatırımlara devam etmektir. Konya Karapınar'daki bin megawattlık güneş enerji santralinin de devreye girmesiyle birlikte ülkemiz bu alanda muhteşem bir tesise ulaşacaktır.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki santralle 2 milyon vatandaşımızın yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak hem de yıllık 2 milyon ton fosil ve karbondioksit salınımını engellemiş olacağız.

Covid sebebiyle yatırımlar durmuşken Türkiye kamu sektörü ve özel sektörüyle özgün bir yol izliyor. İnsanımızın sağlığından taviz vermeden ekonomimizi yeniden büyüme trendine sokmaya gayret ediyoruz. Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatanı savunmakta o derece önemlidir. Bir asır önce millet olarak Serv'i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Serv'e boyun eğmeyeceğiz."

(İHA)

Kaynak: İHA