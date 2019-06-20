"Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz"
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Kalsın, tüm çalışmalar Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden geçmesi gerektiği üzerinde birleştiğini belirterek, "Hem diplomatik hem de ekonomik gerçekler gösteriyor ki Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz bir çözüm mümkün değil" dedi.
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Kalsın, tüm çalışmalar Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden geçmesi gerektiği üzerinde birleştiğini belirterek, "Hem diplomatik hem de ekonomik gerçekler gösteriyor ki Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz bir çözüm mümkün değil" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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