Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüten Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüten Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor

Doğu Akdeniz’de nisan ayından beri doğal gaz ve petrol arama çalışmaları kapsamında sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor

01.11.2019 10:37
Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüten Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor

Doğu Akdeniz'de nisan ayından beri doğal gaz ve petrol arama çalışmaları kapsamında sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor.


Yunan Kathimerini gazetesi, "Akamas yarımadasının batısında konuşlandırılan Fatih gemisi Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinden uzaklaşarak Türkiye'ye doğru hareket ediyor ancak tam olarak nereye gittiğinin belli değil" ifadelerini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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