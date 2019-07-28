Doğu Akdeniz'de sıcak hava - HATAY

Doğu Akdeniz'de etkili olan sıcak ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar mesire yerlerinde ve serin bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde de sıcak hava ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Hava sıcaklığının 32 dereceye ve nem oranının yüzde 70'e kadar çıktığı Hatay'da vatandaşlar tatil beldeleri ve yaylalara akın ederken, kentte kalanlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar gölgelik alanlardaki banklarda uyurken bazıları da serinlemek için tur tekneleriyle İskenderun Körfezi'ne açıldı.

Kaynak: AA