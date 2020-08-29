Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor
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Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

Adana, Mersin ve Hatay'da sıcak hava ile yüksek nemden bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlar ile plajlarda serinlemeye çalıştı.

29.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:53

Adana, Mersin ve Hatay'da sıcak hava ile yüksek nemden bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlar ile plajlarda serinlemeye çalıştı.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Dışarı çıkan vatandaşlar, sıcaktan etkilenmemek için gölge yerlerde durmayı tercih ederken, bazılarının ise güneşten korunmak için şapka ya da şemsiye kullandığı görüldü.

Mersin

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de sıcaktan bunalan vatandaşlar, plajları doldurdu.

Hava sıcaklığının 34, hissedilen sıcaklığın da 40 dereceyi bulduğu kentte, özellikle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi plajında yoğunluk yaşandı.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar plajlarda hem güneşlendi hem de denize girerek serinledi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde de sıcak hava ve nem nedeniyle cadde ile sokaklar boş kaldı.

Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıktığı kentte, bazı vatandaşlar denize, bazıları da yaylalara akın etti.

Şehir merkezinde kalanların ise ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı görüldü.

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

Kaynak: AA

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