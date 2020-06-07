Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor
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Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

Adana ve Mersin'de, sıcak hava ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarla plajlara akın etti.

07.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:42

Adana ve Mersin'de, sıcak hava ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarla plajlara akın etti.

Adana'da dışarı çıkan vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle parklar ve çay bahçelerindeki gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de uymaya çalışan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde yakınlarıyla vakit geçirdi.

Mersin

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de de hem hafta sonunu hem de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, plajlara akın etti.

Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu kentte, sahil ve plajlarda yoğunluk olduğu görüldü.

Kovid-19 önlemleri kapsamında, şezlonglar arası sosyal mesafe kuralı getirilen Erdemli ilçesindeki Kızkalesi ve Ayaş plajları, tatil gününü denizde geçirmek isteyen vatandaşları ağırladı.

Bazı vatandaşlar, palmiyelerin altında piknik yaparak vaktini değerlendirirken, çocuklar ise kumsalda oynayarak eğlendi.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm bölgelerinin 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başladığını anımsattı.

Kovid-19 sürecini evde geçiren vatandaşların, havaların ısınmasıyla plajlara ilgi gösterdiğini ifade eden Çalışkan, "Vatandaşlarımız salgın sonrasında streslerini atmak için kendilerini Akdeniz'in serin sularına attı. Kimi tatilci güneşin tadını çıkartırken kimisi de plajda oynayarak vakit geçiriyor." dedi.

Çalışkan, deniz suyu sıcaklığının 28 dereceye ulaştığını, Kızkalesi'nin yüzmek isteyenler için en uygun noktalardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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