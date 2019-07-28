Karaçay'a giren gençlerin görüntüleri

Çayda yüzenlerden detaylar

Röportajlar Doğu Akdeniz'de sıcak hava

OSMANİYE - Doğu Akdeniz'de etkili olan sıcak ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar mesire yerlerinde ve serin bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 35 dereceye vardığı Osmaniye'de vatandaşlar serinlemek için dere, çay ve şelale kenarlarına gitmeyi tercih etti.

İl merkezi yakınlarındaki Karaçay bölgesinde yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde piknik yaptı bazıları da Karaçay'ın serin sularına girerek bir nebze olsa serinlemeye çalıştı.

İlçelerde de sıcaktan bunalanlar şelale ve dere kenarlarında piknik yapıp, suya girerek serinlemeye çalıştı.

Kaynak: AA