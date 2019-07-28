Doğu Akdeniz'de sıcak hava

Doğu Akdeniz'de etkili olan sıcak ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar mesire yerlerinde ve serin bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Sıcaklığın 36 derece ölçüldüğü Adana'da, bunaltıcı havadan etkilenenler gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Çocuklar ise su parklarında gönüllerince eğlenirken, bazı vatandaşlar da Seyhan Baraj Gölü kıyısında piknik yaparak vakit geçirdi.

Kaynak: AA