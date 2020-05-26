Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı Boş cadde ve sokaklar Polisin uygulama yapması OSMANİYE - Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.

Boş cadde ve sokaklar

Polisin uygulama yapması OSMANİYE - Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek yerlerinden Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Atatürk Caddesi ve Devlet Bahçeli Meydanının boş olduğu görüldü. Polisler, oluşturdukları uygulama noktalarında sokağa çıkan sürücü ve yayaların izin belgesini kontrol etti.

Kaynak: AA