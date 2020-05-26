Doğu Akdeniz'de Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklar boş kaldı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.

Hatay'da işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte vatandaşların sadece evlerinin yakınındaki fırınlardan ekmek almak için dışarı çıktığı gözlendi.

Osmaniye'de de kentin en işlek noktalarından Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Atatürk Caddesi ve Devlet Bahçeli Meydanı boş kaldı.

Polisler, uygulama noktalarında sokağa çıkan sürücü ve yayaların izin belgelerini kontrol etti.

Kaynak: AA