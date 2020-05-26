Doğu Akdeniz'de Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklar boş kaldı
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Doğu Akdeniz'de Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklar boş kaldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.

Doğu Akdeniz'de Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklar boş kaldı
26.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:14

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.

Salgınla mücadele kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Adana'da sessizlik yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde görevliler dışında cadde ve sokaklarda kimse bulunmaması nedeniyle yaya ve araç trafiği en düşük seviyeye indi.

Kentin en işlek noktalarından Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Gazipaşa ve Ziyapaşa Bulvarı ile Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda da sessizlik hakim oldu.

Mersin

Mersin'de sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü Bulvarı ile Cumhuriyet ve 3 Ocak Atatürk meydanları boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan turizm bölgesi Kızkalesi'nde de sakinlik gözlendi.

Hatay ve Osmaniye

Hatay'da işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte vatandaşların sadece evlerinin yakınındaki fırınlardan ekmek almak için dışarı çıktığı gözlendi.

Osmaniye'de de kentin en işlek noktalarından Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Atatürk Caddesi ve Devlet Bahçeli Meydanı boş kaldı.

Polisler, uygulama noktalarında sokağa çıkan sürücü ve yayaların izin belgelerini kontrol etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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