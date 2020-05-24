Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı HATAY - Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de sessizlik hakim oldu.
24.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:15
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhuriyet Meydanı
Atatürk Parkı HATAY - Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de sessizlik hakim oldu. Hatay'da Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkında sakinlik gözlendi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA