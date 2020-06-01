Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekanlar normalleşme adımları kapsamında yeniden açıldı.
01.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:01
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekanlar normalleşme adımları kapsamında yeniden açıldı.
Mezitli ilçesinde de restoran ve kafe işletmecileri de normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başladı.
Kaynak: AA