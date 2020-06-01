Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekanlar normalleşme adımları kapsamında yeniden açıldı.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekanlar normalleşme adımları kapsamında yeniden açıldı.

Mezitli ilçesinde de restoran ve kafe işletmecileri de normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Kaynak: AA