Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı Kafe ve lokantalardan görüntüler Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan'ın konuşması Esnaf Sedat Kutnu'nun konuşması Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Kafe ve lokantalardan görüntüler Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan'ın konuşması Esnaf Sedat Kutnu'nun konuşması Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı. Kaynak: AA