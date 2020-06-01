Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı
Kafe ve lokantalardan görüntüler Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan'ın konuşması Esnaf Sedat Kutnu'nun konuşması Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.
01.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:29
Kafe ve lokantalardan görüntüler
Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan'ın konuşması
Esnaf Sedat Kutnu'nun konuşması Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı
HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.
Kaynak: AA