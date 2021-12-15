Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
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Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

OSMANİYE (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bugün görülecek yağışların genellikle yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinden başlayarak zamanla Mersin ve Adana il genelinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların rakımının 1200 metre üzeri, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların, Mersin ve Hatay çevrelerinde perşembe sabah, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için vatandaşlar uyarıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

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